Открылся «портал в ад»: на Солнце зафиксирована мощная вспышка

Дарья Орлова
Ученые предупреждают: последствия могут дойти до Земли уже в ближайшие дни.

На Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии XRAS.

Редкое явление зафиксировали утром 30 марта. На поверхности звезды образовалась область с колоссальным выбросом энергии — специалисты описали ее как «портал в ад». Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уже регистрируют космические приборы.

Это событие стало вторым заметным проявлением солнечной активности за последние двое суток. По предварительным оценкам, основная часть выброшенного вещества движется в сторону от Земли.

Тем не менее ученые не исключают, что часть плазмы может задеть планету. В таком случае уже в начале апреля возможны магнитные бури и сбои в работе техники.

Ранее ученые раскрыли, что крупномасштабный ядерный конфликт может обернуться последствиями, значительно более разрушительными, чем сами удары.

По данным длительных научных исследований, даже ограниченное применение такого оружия способно разрушить озоновый слой, вызвать вспышки опасных заболеваний и привести к так называемой «ядерной зиме».

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
