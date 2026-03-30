Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Родственники забили тревогу после того, как пара долго не выходила на связь, и сами обнаружили их в квартире.

В Подольске обнаружены тела семейной пары

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В жилом доме на улице Давыдова в Подольске нашли тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, на телах нет внешних признаков насильственной смерти. Родственники забили тревогу после того, как пара долго не выходила на связь, и сами обнаружили их в квартире. Там же находилась их дочь 2024 года рождения. Ребенок не пострадал, его передали в семейный центр.

По информации источника, причиной гибели супругов могло стать отравление. Пара интересовалась свинг-практикой и искала третью участницу. Женщина вела канал под названием «Дьяволица» и публиковала объявления о поиске девушки без приверженности к здоровому образу жизни. Мужчина по имени Дмитрий также размещал подобные сообщения, указывая предпочтение к участнице «не ЗОЖ».

Следователи начали осмотр места происшествия и проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лица. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей или видов деятельности на срок до трех лет.

В региональной прокуратуре уточнили, что в квартире не было беспорядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии женщина сбросила на младенца плиту, пытаясь скрыть настоящую причину его смерти.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

20:41
«Нужно суетиться»: T-Killah призвал жену прекращать грудное вскармливание
20:24
Квартира смерти: кошатница продала жилье, чтобы не исполнять решение суда
20:07
Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневку
19:49
Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске
19:32
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
19:20
Даже на собак: с 1 апреля в России заработают более ста новых ГОСТов

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Готовился через спорт»: как Даниэль Вегас вживался в образ Барса
«Не считал, не записывал»: российский маньяк-актер мог убить более сотни человек
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео