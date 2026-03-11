В Бурятии мать сбросила на младенца плиту, чтобы скрыть истинную причину смерти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

Экспертиза вывела женщину на чистую воду.

Мать убила младенца по неосторожности и скрыла факт смерти

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Республике Бурятия мать пыталась выдать смерть ребенка за несчастный случай. Женщина сбросила на младенца плиту. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как отмечается, 39-летняя женщина лежала на кровати с четырехмесячным сыном и кормила его из бутылочки. Она уснула и не заметила, как ребенок начал задыхаться. Когда мать проснулась, то обнаружила малыша без признаков жизни.

Испугавшись ответственности, женщина решила инсценировать трагедию. Она перенесла тело сына на кухню и специально перевернула на него электрическую плиту. А после содеянного мать спокойно отправилась в магазин.

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Когда она вернулась домой, то вызвала скорую помощь и сообщила медикам о якобы несчастном случае. Однако судмедэксперты быстро установили истинную причину смерти. Вскрытие показало, что младенец погиб от асфиксии.

После этого женщина призналась в содеянном и дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

