Квартира смерти: кошатница продала жилье, чтобы не исполнять решение суда

Светлана Стофорандова
Пенсионерка около десяти лет содержала в однушке порядка 30 животных.

В Ижевске 68-летняя пенсионерка, которую соседи прозвали «безумной кошатницей», продала квартиру вместе со всеми долгами по ее восстановлению. Об этом сообщило ИА Регнум.

Жители дома более пяти лет судились с женщиной, которая содержала в однушке порядка 30 кошек. Здание буквально пропиталось зловонием.

«В помещении полная антисанитария. Запах режет глаза и вызывает рвотные позывы», — рассказали волонтеры.

Суд обязал хозяйку провести капитальный ремонт. Понимая, что это потребует огромных вложений, пенсионерка решила просто избавиться от недвижимости.

Женщина около десяти лет использовала это жилье как передержку для бездомных животных, но сама там не жила. Когда в квартиру наконец удалось зайти волонтерам, они обнаружили там 17 кошек.

«Кошек вывозили живых и мертвых, картина была кошмарная: кошки болели, умирали и превращаются в мумии в потайных углах квартиры. Четверо животных были в плачевном состоянии, одного кота пришлось усыпить, ему невозможно было помочь», — рассказали волонтеры.

Сейчас выжившим питомцам до сих пор пытаются найти новый дом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутской области ветеринары спасли кота, которого пенсионерка постирала вместе со шторами. К счастью, вода была теплой, и режим отжима не работал, что предотвратило серьезные травмы. Специалисты провели необходимые процедуры, и после нескольких дней наблюдения выписали животное домой.

