«Сложила в барабан»: пенсионерка постирала кота вместе со шторами

Дарья Орлова
Питомца экстренно доставили в ветклинику после неожиданного банного дня.

Что будет если постирать кота в стиральной машине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пенсионерка постирала кота вместе со шторами в Иркутской области

В Иркутской области ветеринарам пришлось спасать кота, который оказался внутри стиральной машины во время стирки. О необычном случае сообщила пресс-служба региональной ассоциации ветеринарии.

Как уточняется в публикации, хозяйка решила постирать тюль и не заметила, что вместе со шторами в барабане оказался ее питомец.

«Бабушка решила освежить тюль. Сложила в барабан и включила стиральную машину, не заметив там кота», — говорится в публикации.

Тяжелое состояние без переломов

К счастью, вода была невысокой температуры, а режим отжима не включался. Благодаря этому животное избежало ожогов и травм костей. Однако общее состояние хвостатого пациента оказалось крайне тяжелым.

По данным ветеринаров, у кота не определялось артериальное давление, температура тела опустилась до опасных показателей. Кроме того, возник риск интоксикации из-за попадания стирального порошка в организм.

Несколько дней под наблюдением

Специалисты оперативно провели обследование, ввели противошоковые препараты и средства для нейтрализации химических веществ. После стабилизации состояния животное оставили в стационаре под круглосуточным наблюдением.

Спустя несколько дней кота выписали домой — по словам врачей, он восстановился и чувствует себя удовлетворительно.

На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

