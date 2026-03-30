Пожарные потушили три яхты на северо-западе Москвы

По одной из версий, пламя могло разгореться из-за неосторожности владельца судна.

Пожар на Москве-реке, охвативший три яхты под Строгинским мостом, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

Специалисты прибыли оперативно, поэтому огонь не перебрался на соседние суда. Дознавателям МЧС предстоит выяснить точную причину пожара. По одной из версий, владелец яхты мог завести двигатель, пока та была под чехлом, что и привело к возгоранию.

По предварительной информации источника 5-tv.ru, людей на борту не было, хотя на место происшествия оперативно приехала бригада скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме на улице Фрунзе в подмосковном Жуковском. По словам свидетелей, огонь сначала вспыхнул на одном из балконов, а затем распространился на крышу, охватив ее полностью.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Сначала они эвакуировали жильцов, а затем приступили к тушению огня. Людей временно разместили на территории ближайшей школы. Причины возникновения пожара устанавливаются.

