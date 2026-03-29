В Жуковском ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

Светлана Стофорандова Журналист

Эвакуированных жильцов разместили в ближайшей школе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова; 5-tv.ru

В подмосковном Жуковском ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме на улице Фрунзе. Как сообщили в МЧС Московской области, из горящего здания спасли четверых человек, еще 157 жильцов эвакуировали.

Огонь на крыше дома № 12 распространился на площади 2250 квадратных метров, кровля частично обрушилась.

Для эвакуированных жильцов на базе местной школы оперативно развернули пункт временного размещения. Информации о причинах пожара нет.

Как сообщили очевидцы, пламя сначала вспыхнуло на одном из балконов, а после стремительно огонь перекинулся на крышу и охватило ее целиком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом крупном возгорании, которое произошло сегодня на юге Москвы. В районе «ЗИЛАРТ» вспыхнул строящийся жилой комплекс премиум-класса «МАРК». Как удалось выяснить, на объекте загорелись строительные материалы. Пожарным удалось локализовать огонь, обошлось без пострадавших. К слову, квартиры в этом элитном комплексе стоят от 20 до 53 миллионов рублей.

