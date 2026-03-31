На часах Владимира Путина заметили надпись: «Сделано в России»

Владимир Путин носит часы российского производства с 2022 года

На наручных часах президента России Владимира Путина есть надпись: «Сделано в России». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин на своем канале в мессенджере MAX.

На опубликованном видео можно подробно разглядеть дизайн: черный ремешок и циферблат, три белые стрелки и римские цифры. Кроме этого, часы украшают только логотип компании производителя: Императорской петергофской фабрики (ИПФ) под цифрой 12 и гравировка: «Сделано в России» под цифрой шесть.

По данным издания KP.RU, до 2022 года Путин предпочитал две модели часов швейцарских брендов, однако позже отказался от них.

Аксессуар, который сейчас носит президент России, был сделан на заказ, и в розничную продажу эта модель часов выпущена не была.

