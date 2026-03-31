На часах Владимира Путина заметили надпись: «Сделано в России»

|
Александра Якимчук
Эту модель президент РФ носит с 2022 года.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На наручных часах президента России Владимира Путина есть надпись: «Сделано в России». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин на своем канале в мессенджере MAX.

На опубликованном видео можно подробно разглядеть дизайн: черный ремешок и циферблат, три белые стрелки и римские цифры. Кроме этого, часы украшают только логотип компании производителя: Императорской петергофской фабрики (ИПФ) под цифрой 12 и гравировка: «Сделано в России» под цифрой шесть.

По данным издания KP.RU, до 2022 года Путин предпочитал две модели часов швейцарских брендов, однако позже отказался от них.

Аксессуар, который сейчас носит президент России, был сделан на заказ, и в розничную продажу эта модель часов выпущена не была.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ученые разработали оптические часы на решетке из атомов стронция, которые обладают беспрецедентной точностью и способны измерять время до 19 знаков после запятой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ
10:37
«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой
10:31
Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени
10:26
Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать
10:20
Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах
10:17
Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео