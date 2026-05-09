Не «игрушки», а священный праздник: Путин ответил на вопросы журналистов в День Победы

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в День Победы

Президент России Владимир Путин 9 мая, в День Победы, провел пресс-конференцию в Кремле. Мероприятие прошло в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства ответил на вопросы журналистов об Украине, перемирии, международной повестке и реакции Москвы на заявления Киева.

Минобороны не докладывало о провокациях Киева в День Победы

Путин заявил, что Минобороны пока не докладывало ему о возможных провокациях со стороны Киева 9 мая. Причиной отсутствия военной техники на параде он назвал необходимость сосредоточить силы ВС РФ на «окончательном разгроме противника» в рамках СВО.

Предложение об обмене пленными

Россия 5 мая передала Украине предложение об обмене и список из 500 украинских военных. Путин сообщил, что Киев сначала выразил заинтересованность, но затем «сошел с радаров» и отказался от обмена.

Инициатива Трампа о перемирии

Путин назвал абсолютно оправданным предложение президента США Дональда Трампа о двухдневном перемирии и обмене пленными. Идея, по его словам, возникла в ходе дискуссий о безопасности американского посольства в Киеве и носила гуманитарный характер.

Шредер мог бы стать переговорщиком с Европой

Президент РФ заявил, что лично для него предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер в качестве переговорщика для диалога между Россией и Европой. Путин напомнил, что от диалога отказался не РФ, а Евросоюз.

«Пускай выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — добавил президент.

Отношения с Арменией и возможное членство в ЕС

Российский лидер подчеркнул, что у России с армянским народом «особые отношения на протяжении столетий». По поводу планов Армении присоединиться к ЕС он заявил: «Мы поддержим все, что выгодно армянскому народу». Путин добавил, что было бы логично провести в Армении референдум по этому вопросу, и тогда Россия пошла бы по пути «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Мужество приехавших лидеров

Путин отметил, что Россия не рассылала официальных приглашений на празднования в Москве, но те зарубежные лидеры, которые приехали, проявили личное мужество — особенно с учетом заявленных Киевом договоренностях о перемирии, о которых гости узнали уже по прибытии.

Отказ «играть в игрушки» вокруг Дня Победы

Путин назвал День Победы священным праздником для россиян, напомнив, что на долю РСФСР пришлось почти 70% потерь (около 19 из 27 миллионов). Он подчеркнул, что Москва не играет в «игрушки» в отличие от Киева, и напомнил, что предложение РФ о двухдневном перемирии не получило ответа от Украины.

Условия встречи с Зеленским

Путин заявил, что не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но она возможна либо в Москве, либо в третьей стране — только при условии достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную перспективу. Встреча, по его словам, должна ставить «конечную точку», а не быть очередным раундом переговоров, как в случае с неэффективными минскими соглашениями.

О роли западных элит и цель России в конфликте

Президент РФ отметил роль глобалистов из западных элит в конфликте на Украине. Глава государства подчеркнул, что они ведут его руками украинского народа.

Путин заявил, что Россия стремится к одному — чтобы ей больше никто не угрожал. Он отметил, что противники играют «на повышение», но понимают, что это может дорого им обойтись.

