Женщина три месяца жила с телом умершей матери

Дарья Орлова
Соседи и родственники не сразу узнали, что происходило за закрытой дверью.

В Японии 56-летняя женщина несколько месяцев жила в одном доме с телом своей матери. Об этом сообщило издание Japan Today.

Поводом для проверки стало обращение жительницы города Фукусима, которая рассказала полиции, что обнаружила останки своей родственницы Есиэ Оцуки. По ее словам, тело находилось на втором этаже дома, где пожилая женщина проживала вместе с дочерью.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию и опросили 56-летнюю женщину. Она сообщила, что ее мать скончалась еще в конце декабря, однако не смогла объяснить, почему не обратилась за помощью и никому не рассказала о случившемся.

В настоящее время останки направлены на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину смерти 89-летней женщины.

Ранее в Новой Зеландии суд рассмотрел дело 49-летней женщины, которую обвиняли в надругательстве над телом умершего, и постановил направить ее на принудительное лечение.

Правоохранители оказались в доме в пригороде Нельсона после вызова хозяйки. В ходе разговора она неожиданно призналась, что ее сожитель, с которым они прожили около десяти лет, умер несколько недель назад, а его тело все это время находилось на террасе второго этажа.

Последние новости

10:40
ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ
10:37
«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой
10:31
Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени
10:26
Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать
10:20
Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах
10:17
Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео