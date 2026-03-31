Два нападения за день: тигры растерзали мужчину и женщину

В Индии тигры растерзали мужчину и женщину в один день

В Индии в течение одного дня тигры совершили два смертельных нападения на людей в округе Чандрапур. Об этом сообщило издание Times of India.

Первой жертвой стал 81-летний Балирам Пендам. Он находился в лесу Синдевахи, где собирал цветы дерева мадука, когда на него напал хищник. Тигр нанес мужчине смертельные ранения в область шеи. Прибывшие на место сотрудники лесного департамента уже не смогли ему помочь.

Спустя некоторое время произошло еще одно нападение. В лесу Талодхи-Балапур тигр атаковал 45-летнюю Прамилу Ватгуре, которая пришла туда вместе с другими женщинами. Хищник убил ее и протащил тело к ближайшему водоему. Останки нашли примерно в 150 метрах от места, где произошло нападение.

По данным властей, с начала года в округе Чандрапур тигры и леопарды уже убили 11 человек. В связи с этим в лесах начали устанавливать камеры наблюдения, а жителей ближайших населенных пунктов призывают соблюдать осторожность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.