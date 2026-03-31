Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени

Дарья Орлова
Суд выбрал для них разные меры пресечения.

В Тюмени двух женщин обвинили в поджоге здания военного комиссариата. Суд избрал для них меру пресечения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Речь идет о матери и дочери — 40-летней Светлане В. и 68-летней Татьяне М. Следствие считает, что они причастны к поджогу военкомата, расположенного в Ленинском и Восточном административных округах города. Сам инцидент произошел 28 марта 2026 года.

В суде уточнили, что действия фигуранток квалифицируются как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса.

Меры пресечения для женщин оказались разными. Старшую с учетом состояния здоровья отправили под домашний арест до 27 мая, а младшую заключили под стражу на тот же срок. При этом судебные решения пока не вступили в законную силу.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после поджога банкомата в одном из отделений на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, к инциденту причастен 15-летний подросток. Установлено, что он совершил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского, предположительно действуя под влиянием мошенников.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
