Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

Лилия Килячкова
Несовершеннолетний действовал под воздействием мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту поджога банкомата в отделении на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации следствия, 15-летний подросток, действуя под влиянием мошенников, поджог банкомат, находящийся на бульваре Дмитрия Донского в Москве.

Злоумышленник задержан и в ближайшее время будет доставлен в отделение для дальнейшего проведения следственных мероприятий. Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками оперативных служб осматривают место происшествия.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в публикации ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подростка подозревают в поджоге двух АЗС в Истре. Возгорание произошло на заправках, расположенных на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. Правоохранители выяснили, что преступление совершил 15-летний подросток, уроженец Москвы, который скрылся с места происшествия. Однако вскоре он был задержан.

