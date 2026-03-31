Российские синхронисты заняли первое место на этапе Кубка мира в Париже

Российская сборная по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Москву. Спортсменов встречали как национальных героев. Наши синхронисты на этапе Кубка мира в Париже заняли первое место. На родину привезли девять медалей — пять золотых, две серебряные и две бронзовые.

«Задача выполнена, которую мы ставили для себя внутри команды и которую тренеры нам тоже давали задачу. В целом мы довольны. Есть над чем работать», — сказала победительница этапа Кубка мира по синхронному плаванию Елизавета Минаева.

Этап Кубка мира в Париже проходил с 27 по 30 марта. Соревнования собрали представителей 27 стран. Во Францию приехали все лидеры нашей сборной. И только за первый день выступлений синхронистки получили два золота, серебро и бронзу. По итогам состязаний россияне обошли Китай и Италию.

