Российские синхронисты заняли первое место на этапе Кубка мира в Париже

В копилке команды — девять медалей, пять из них — золотые.

Российская сборная по синхронному плаванию с триумфом вернулась в Москву. Спортсменов встречали как национальных героев. Наши синхронисты на этапе Кубка мира в Париже заняли первое место. На родину привезли девять медалей — пять золотых, две серебряные и две бронзовые.

«Задача выполнена, которую мы ставили для себя внутри команды и которую тренеры нам тоже давали задачу. В целом мы довольны. Есть над чем работать», — сказала победительница этапа Кубка мира по синхронному плаванию Елизавета Минаева.

Этап Кубка мира в Париже проходил с 27 по 30 марта. Соревнования собрали представителей 27 стран. Во Францию приехали все лидеры нашей сборной. И только за первый день выступлений синхронистки получили два золота, серебро и бронзу. По итогам состязаний россияне обошли Китай и Италию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российской паралимпийской чемпионке Анастасии Багиян присвоили звание заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Спортсменка завоевала три золотые медали на Паралимпийских играх в Италии. Она стала лучшей в лыжном классическом спринте, гонке с раздельным стартом на десять километров и гонке на 20 километров свободным стилем. Багиян выступает в классе NS1 для лыжников с нарушением зрения.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Команда из шести спортсменов уступила лишь Китаю и США.

Российские синхронисты заняли первое место на этапе Кубка мира в Париже
