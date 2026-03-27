Паралимпийской чемпионке Багиян присвоили звание заслуженного мастера спорта

Российской лыжнице Анастасии Багиян присвоили звание заслуженного мастера спорта России после завоевания трех золотых медалей на Паралимпиаде в Италии. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства спорта РФ.

«Приказываю присвоить почетное спортивное звание «заслуженный мастер спорта России», — говорится в документе, который подписал министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Анастасия Багиян завоевала три золота на прошедшей Паралимпиаде в Италии. Спортсменке удалось стать лучшей в лыжном классическом спринте, гонке с раздельным стартом на десять километров, гонке с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем. Спортсменка выступает в классе NS1 для лыжников с нарушением зрения.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете. В активе российских атлетов восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых награды. Команда из шести спортсменов уступила лишь спортсменам из Китая и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Дегтярев поздравил наших спортсменов с третьим местом в медальном зачете. По словам министра, Паралимпийские игры 2026 года имеют особое значение для российского спорта, поскольку впервые за 12 лет параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и гимном.

