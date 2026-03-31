Оставили умирать? Пакет с младенцем нашли в кузове эвакуатора

Дарья Орлова
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили новорожденного ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщили в правоохранительных органах.

Младенец жив и находится под наблюдением врачей в больнице. Медики не выявили у ребенка травм, его состояние оценивается как стабильное. Сотрудники полиции устанавливают личности родителей и всех, кто может быть причастен к произошедшему.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что речь идет о покушении на убийство новорожденного.

В ведомстве сообщили, что ребенка обнаружил водитель грузового манипулятора. Машина была припаркована возле жилого дома на улице Южной. В кузове он нашел полиэтиленовый пакет, внутри которого находилась девочка, завернутая в полотенце.

В настоящее время следователи продолжают работу, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Ранее в одной из больниц Приозерска умер месячный ребенок. Младенца привезли в больницу с жалобами на колики. Изначально врачи расценили симптомы как характерные для детей грудного возраста и не представляющие серьезной угрозы.

Как рассказала мать, на начальном этапе медики не стали проводить дополнительные обследования, считая состояние малыша стабильным.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
Земля в легких: мужчина заживо закопал своего 11-месячного сына
15:17
«Говорил, что ему недолго осталось»: Линда о манипуляциях со стороны Фадеева
15:13
Поборы за тела: в Таганроге разгорелся скандал из-за многомиллионных взяток в морге
15:05
Один человек погиб в результате ЧП на предприятии в Нижнекамске
14:56
Более 40 человек пострадали при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим»
14:53
Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Первые выстрелы — в космосе»: где может начаться следующая война
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео