Врачи не увидели угрозы: в Приозерске младенец умер после жалоб на колики

Дарья Орлова 847 0

Состояние малыша ухудшилось буквально за несколько часов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Ленинградской области произошла трагедия с новорожденным ребенком. Как сообщает 78.ru, в одном из медучреждений Приозерска скончался младенец, которому был всего месяц.

Малыша доставили в больницу с жалобами на боли в животе, которые сначала сочли типичными для грудничкового возраста. По словам матери, на раннем этапе врачи не спешили назначать расширенные обследования, считая состояние ребенка неопасным.

Ситуация резко изменилась в ночь на 19 марта. Самочувствие младенца стремительно ухудшилось, его перевели в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, ребенка спасти не удалось. Предварительно сообщается, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Известно, что после выписки из роддома мальчик не состоял под наблюдением специалистов. Семья проживает в другом регионе, поэтому патронажная служба по месту временного пребывания не осуществляла регулярных осмотров.

Мать настаивала на переводе сына в клинику Санкт-Петербурга, однако врачи приняли решение продолжить лечение в районной больнице.

В региональном комитете по здравоохранению уточнили, что ребенка обследовали профильные специалисты. Ему сделали рентгенологическое исследование и взяли анализы крови.

Результаты показали серьезные отклонения показателей, которые могли указывать на врожденные проблемы со здоровьем. Также сообщается, что мать отказалась от предложенного детского питания и некоторых назначенных препаратов.

Когда состояние младенца стало критическим, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики более трех часов пытались стабилизировать пациента, однако принятые меры оказались безрезультатными.

