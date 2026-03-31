Один человек погиб в результате ЧП на предприятии в Нижнекамске

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Известно также о 50 пострадавших.

Взрыв в Нижнекамске — пострадавшие и погибшие

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Один человек погиб в результате пожара на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство предприятия выразило соболезнования семье погибшего. При этом в компании пообещали оказать им поддержку и материальную помощь. По данным организации, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте инцидента продолжается ликвидация очага возгорания. В работе задействовали более 60 человек и 19 единиц техники МЧС России. Также специалисты ведут мониторинг качества воздуха. По предварительной информации, угроза жителям или экологической обстановке отсутствует. Результаты исследования будут опубликованы на сайте предприятия, отметили в компании.

Ранее 5-tv.ru писал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Сотрудники предприятия были эвакуированы, они не принимали участие в тушении огня. При этом очевидцы заявили, что перед началом пожара они слышали громкий хлопок.

Один человек погиб в результате ЧП на предприятии в Нижнекамске
