Один человек погиб в результате ЧП на предприятии в Нижнекамске

Один человек погиб в результате пожара на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим», еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство предприятия выразило соболезнования семье погибшего. При этом в компании пообещали оказать им поддержку и материальную помощь. По данным организации, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте инцидента продолжается ликвидация очага возгорания. В работе задействовали более 60 человек и 19 единиц техники МЧС России. Также специалисты ведут мониторинг качества воздуха. По предварительной информации, угроза жителям или экологической обстановке отсутствует. Результаты исследования будут опубликованы на сайте предприятия, отметили в компании.

Ранее 5-tv.ru писал, что на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Сотрудники предприятия были эвакуированы, они не принимали участие в тушении огня. При этом очевидцы заявили, что перед началом пожара они слышали громкий хлопок.

