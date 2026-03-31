Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане: что известно

Элина Битюцкая
Число пострадавших растет.

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане: новости

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Вследствие взрыва на химзаводе в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

В Татарстане на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, угрозы населению нет. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Инцидент случился 31 марта на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. По предварительным данным, возгорание вызвал сбой в работе оборудования.

Пострадавшие и погибший

Согласно данным Telegram-канала пресс-службы компании СИБУР в Нижнекамске, в результате инцидента погиб один человек. Еще 50 человек пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее источник 5-tv.ru сообщал, что на предприятии пострадали 13 человек, семерых из них госпитализировали. По мере уточнения информации число пострадавших выросло. Семье погибшего окажут поддержку и материальную помощь, заверили в компании.

Ликвидация пожара

К тушению пожара привлечены значительные силы экстренных служб. В ГУ МЧС России по Татарстану уточнили, что задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники. Проводится наращивание сил и средств для скорейшей ликвидации очага. Сотрудники предприятия, которые не принимают участия в тушении, были оперативно эвакуированы на безопасное расстояние.

Основные усилия пожарных направлены на локализацию возгорания, чтобы не допустить перехода пламени на соседние технологические установки.

Воздух и экология

Власти региона и руководство города подчеркивают отсутствие рисков для населения и окружающей среды. Аккредитованные лаборатории и специалисты правительства Татарстана ведут непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия. На текущий момент экологическая обстановка остается в пределах нормы, превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, сообщили в правительстве республики.

Ущерб зданиям и реакция властей

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в некоторых близлежащих домах ударной волной выбило стекла. Глава Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о случившемся. Нижнекамская городская прокуратура начала проверку исполнения требований промышленной безопасности на объекте.

На место ЧП выехал городской прокурор Ильнур Гаянов. Возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии в Нижнекамске. Предварительной причиной возгорания является сбой в работе оборудования.

