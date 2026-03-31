В московской клинике умерла пациентка, планировавшая сделать липосакцию

Мария Гоманюк
Женщине стало плохо сразу после введения анестезии. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти ее не получилось.

Что известно о смерти женщины в клинике в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пациентка, планировавшая сделать процедуру липосакции, скончалась в частной клинике в центре Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, трагедия произошла после введения анестезии. Также известно, что 58-летней пациентке стало плохо сразу после начала медицинской подготовки к операции. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти женщину не получилось — она умерла на месте.

«Она пришла на процедуру, ей сделали анестезию. После нее женщине стало плохо, и она скончалась», — рассказал источник.

Инцидент произошел в Тверском районе столицы. Предварительно, причиной ее смерти мог стать анафилактический шок, вызванный реакцией на анестезию.

Про случившееся до этого сообщили в городском управлении Следственного комитета. Ведомство начало проверку по факту гибели пациентки 1967 года рождения. Обстоятельства произошедшего изучает Росздравнадзор. Все детали и причины трагедии в настоящее время устанавливаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Владивостока скончался в лучшей клинике по пересадке волос. Мужчина выбирал медицинское учреждение с упором на рейтинги по всему городу, однако визит туда закончился для него фатально. После введения анестезии у пациента началась тяжелая аллергическая реакция, несовместимая с жизнью.

