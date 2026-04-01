Самолет Ан-26, связь с которым была утеряна в Крыму, врезался в скалу

Самолет Ан-26, связь с которым ранее была утеряна над территорией Крыма, врезался в скалу. Об этом ТАСС сообщил источник с места катастрофы.

Шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли. В Министерстве обороны сообщили, что предварительной причиной трагедии стала техническая неисправность.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России.

Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 была потеряна накануне около 18.00 по московскому времени. Воздушное судно выполнял плановый перелет над полуостровом Крым. Как сообщали в Минобороны, поражающего воздействия по борту не было.

