Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Предварительная причина трагедии — техническая неисправность.

Катастрофа с самолетом Ан-26 в Крыму: последние новости

Фото: © РИА Новости/Тимур Батыршин

Шесть членов экипажа и 23 пассажира на борту Ан-26 погибли в Крыму, где с самолетом была потеряна связь. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

31 марта над Крымом пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-26, как сообщили в Министерстве обороны. Инцидент произошел около 18:00 по московскому времени во время планового полета над полуостровом. По данным ведомства, самолет не подвергся внешнему воздействию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакатастрофа в департаменте Путумайо в южной части Колумбии унесла жизни 66 человек. Судно Военно-воздушных сил данной страны потерпело крушение 23 марта. На борту находились 128 человек, в основном военнослужащие.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.25
-0.05 93.27
-0.17
