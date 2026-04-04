Непростая задача: в Москве отремонтировали восемь жилых домов со шпилями на фасадах

Давид Андриясов Журналист

Работы проводили по индивидуальным проектам с использованием современных отечественных материалов и технологий.

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Специалисты московского комплекса городского хозяйства с 2015 года обновили восемь многоквартирных домов со шпилями на фасадах. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Одним из обновленных зданий стал «Дом нефтяников» на набережной Тараса Шевченко, 1. Построенный в 1938 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики, он имеет переменную этажность — от восьми до 14 этажей — и трехчастную композицию с центральным корпусом и боковыми крыльями. 

В 2022 году специалисты очистили стены от загрязнений, восстановили штукатурку, заделали трещины и обработали поверхности антигрибковым составом. Балконы и архитектурные детали обновили, а стены окрасили в исторический цвет светлой слоновой кости.

В 2025 году обновили дом на Фрунзенской набережной, 24. Здание 1951 года постройки с башней, шпилем и колоннадой имеет девять-шестнадцать этажей. Работы включили промывку и оштукатуривание стен, окраску фасада. Специалисты восстановили карнизы, заменили водосточные трубы и инженерные системы.

Еще один объект — дом на Садовой-Самотечной, 5, проект архитектора Михаила Жирова 1951 года. Дом переменной этажности имеет башню с ажурной металлической решеткой, массивный балкон на консолях и декоративные элементы по всей высоте фасада. Для его обновления подобрали современные материалы, очистили стены, обработали антигрибковым составом и восстановили декор. Фасад окрасили в исторические цвета. Обновили шпили, входы, откосы, цоколь, отмостку и систему водостока.

