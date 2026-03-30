Собянин: пять фонтанов планируется капитально отремонтировать в этом году

|
Давид Андриясов

Традиционно сезон фонтанов начинается в конце апреля, когда специалисты завершают уборку города после зимы.

Когда в Москве откроется сезон фонтанов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице приступили к подготовке фонтанов к новому сезону. Специалисты проводят комплексную очистку чаш и конструкций, а также проверяют исправность оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Традиционно запуск фонтанов запланирован на конец апреля — после завершения работ по уборке города после зимнего периода. С их открытием в Москве установится более теплая и весенняя атмосфера.

Часть объектов требует более масштабного обновления. В этом году в программу ремонта включены пять фонтанов.

Среди них — «Часы мира», «Купола» и «Каскад», расположенные на Манежной площади. На этих объектах уже начались работы: предстоит обновить гранитное покрытие, заменить инженерные коммуникации, модернизировать подсветку и насосное оборудование.

Кроме того, будет завершена реконструкция светодинамического фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Здесь установят новые насосы, форсунки, клапаны и прожекторы, что позволит создавать более эффектные водно-световые композиции.

Также осенью планируется обновление фонтана «Адам и Ева», расположенного у станции метро «Новокузнецкая».

Ранее Собянин рассказал о планах развития Московского зоопарка. В 2026 году откроют вольерные комплексы для панды Катюши и золотистых курносых обезьян, а также начнут первый этап реконструкции исторической территории зоопарка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
