Собянин: пять фонтанов планируется капитально отремонтировать в этом году

В столице приступили к подготовке фонтанов к новому сезону. Специалисты проводят комплексную очистку чаш и конструкций, а также проверяют исправность оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Традиционно запуск фонтанов запланирован на конец апреля — после завершения работ по уборке города после зимнего периода. С их открытием в Москве установится более теплая и весенняя атмосфера.

Часть объектов требует более масштабного обновления. В этом году в программу ремонта включены пять фонтанов.

Среди них — «Часы мира», «Купола» и «Каскад», расположенные на Манежной площади. На этих объектах уже начались работы: предстоит обновить гранитное покрытие, заменить инженерные коммуникации, модернизировать подсветку и насосное оборудование.

Кроме того, будет завершена реконструкция светодинамического фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. Здесь установят новые насосы, форсунки, клапаны и прожекторы, что позволит создавать более эффектные водно-световые композиции.

Также осенью планируется обновление фонтана «Адам и Ева», расположенного у станции метро «Новокузнецкая».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.