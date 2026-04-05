Актер Вилле Хаапасало собрался покинуть родную Финляндию

Анастасия Антоненко

Финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало, известный российским зрителям по фильму «Особенности национальной охоты», покинет родную Финляндию. Об этом он написал в социальных сетях, а позднее подтвердил изданию Ilta-Sanomat.

«Я собираюсь переехать в Грузию», — заявил он.

По словам 53-летнего актера, это решение он принял не сразу — было несколько лет серьезных размышлений о смене места жительства. Свой переезд в Грузию Вилле запланировал на осень.

Актер пока не знает грузинского языка, однако активно готовится к переезду. Хаапасало давно интересуется грузинскими кулинарными традициями. Он владел рестораном в Хельсинки, где подавали блюда кухни этого народа, но заведение закрылось в мае 2025 года.

Во время пандемии он готовил хачапури и продавал их в своем киоске Haapasalon Hatsapuri.

В нашей стране актер остается популярным. По данным опроса 2025 года, Хаапасало знают 18% россиян. Известность в российской киноиндустрии актеру принесла роль Райво в фильме «Особенности национальной охоты» 1995 года. А за роль в картине «Кукушка» 2002 года Хаапасало получил Государственную премию России в области литературы и искусства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео