На летящем к Луне американском корабле сломался туалет за 23 миллиона долларов

|
Мурад Устаров
Фото: www.globallookpress.com/Keegan Barber/Nasa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На космическом корабле «Орион», который направляется к Луне в рамках миссии «Артемида-2», сломался туалет. Он мог выйти из строя из-за образования льда. Об этом сообщает агентство Fox News.

Экипаж столкнулся с проблемой во время проветривания резервуара для сточных вод, соединенного с системой. Астронавты предполагают, что неполадки возникли именно из-за обледенения.

Новость о поломке туалета подтвердили и в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). На случай непредвиденных обстоятельств членам экипажа рекомендовали использовать разборные средства. В НАСА добавили, что такие же приспособления они применяли в первый день полета.

В агентстве также подчеркнули, что стоимость туалетной системы на борту корабля оценивается примерно в 23 миллиона долларов.

Миссия «Артемида-2»

Американские астронавты впервые за более чем полвека отправились к Луне в рамках десятидневной миссии «Артемида-2». Запуск корабля «Орион» состоялся с космодрома Кеннеди во Флориде 1 апреля.

Корабль совершит облет спутника Земли. Участники миссии протестируют системы, необходимые для будущих пилотируемых экспедиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

