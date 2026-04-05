«Никаких изысков»: Игорь Саруханов о своем райдере

Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 100 0

Для артиста на первом месте стоят технические условия на сцене.

Игорь Саруханов заявил, что у него очень простой райдер

Заслуженный артист РФ, певец и композитор Игорь Саруханов рассказал, что у него очень простой райдер. Своими скромными требованиями при проведении концертов он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на афтерпати проекта «Суперстар. Битва сезонов».

Исполнитель отметил, что его совершенно не волнуют райдеры других артистов. По его словам, в эти вопросы вникать не хочется.

«Меня не интересуют райдеры (артистов — Прим. ред.). Мне это не нужно даже знать, что и что делает. У меня очень простой райдер, спокойный и человеческий. Никого не пугает. Много ничего не надо», — пояснил Саруханов.

Он подчеркнул, что ключевое значение для него имеют технические условия на сцене, в то время как бытовые требования не играют весомой роли и сведены к минимуму. Певец добавил, что важнее всего музыка и игра партнеров по сцене.

«Вода, чай, кофе — больше ничего. Никаких изысков. Меня интересуют другие вещи — чтобы музыка была красивая и чтобы ребята хорошо играли», — уточнил певец.

Саруханов 6 апреля отпразднует 70-й день рождения. Свой юбилей артист отметит концертом во Владивостоке.

