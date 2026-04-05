Лихачев сообщил о возобновлении контактов «Росатома» с коллегами из Ирана

Лихачев: ОАЭИ возобновила контакты с «Росатомом»

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) возобновила контакты с госкорпорацией «Росатом» на фоне военных действий в регионе. Об этом сообщил глава российской корпорации Алексей Лихачев 5 апреля.

По его словам, российская сторона получила несколько сигналов от руководства иранского агентства по атомной энергии. Лихачев подчеркнул, что общение происходит в сложных условиях.

«Этот контакт продолжается и развивается, но он происходит с учетом реалий военного времени, с учетом отсутствия прямой телефонной, с учетом отсутствия личностных контактов», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава «Росатома» отметил, что иранские коллеги сообщают о своих действиях, исходя из обстановки на АЭС «Бушер». Корпорация, в свою очередь, готова дать Исламской Республике необходимые консультации, опираясь на опыт, полученный на Запорожской атомной электростанции.

Лихачев добавил, что «Росатом» уже сделал все необходимое для поддержания площадки строительства новых блоков «Бушер».

Накануне ОАЭИ сообщила о новом обстреле территории АЭС «Бушер» со стороны США и Израиля. В результате взрывной волны и осколков было повреждено одно из вспомогательных зданий станции, а один из сотрудников отдела физической охраны погиб.

