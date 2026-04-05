Лихачев сообщил о возобновлении контактов «Росатома» с коллегами из Ирана

Организация по атомной энергии страны делится данными об обстановке на АЭС «Бушер» после атак США и Израиля.

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) возобновила контакты с госкорпорацией «Росатом» на фоне военных действий в регионе. Об этом сообщил глава российской корпорации Алексей Лихачев 5 апреля.

По его словам, российская сторона получила несколько сигналов от руководства иранского агентства по атомной энергии. Лихачев подчеркнул, что общение происходит в сложных условиях.

«Этот контакт продолжается и развивается, но он происходит с учетом реалий военного времени, с учетом отсутствия прямой телефонной, с учетом отсутствия личностных контактов», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава «Росатома» отметил, что иранские коллеги сообщают о своих действиях, исходя из обстановки на АЭС «Бушер». Корпорация, в свою очередь, готова дать Исламской Республике необходимые консультации, опираясь на опыт, полученный на Запорожской атомной электростанции.

Лихачев добавил, что «Росатом» уже сделал все необходимое для поддержания площадки строительства новых блоков «Бушер».

Накануне ОАЭИ сообщила о новом обстреле территории АЭС «Бушер» со стороны США и Израиля. В результате взрывной волны и осколков было повреждено одно из вспомогательных зданий станции, а один из сотрудников отдела физической охраны погиб.

Ранее 5-tv.ru писал о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер».

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео