В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 83 0

Рафаэль Гросси указал на риски для Ирана и соседних территорий в случае повреждения атомной электростанции.

Чем грозит удар по АЭС Бушер в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Halabisaz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Существует риск крупной ядерной аварии из-за атак на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова пресс-служба агентства в соцсети X.

По его словам, удар по объекту может привести к серьезным последствиям, которые затронут не только территорию Ирана, но и соседние регионы.

Гросси подчеркнул необходимость максимальной сдержанности и соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта. Он также отметил важность недопущения эскалации вокруг атомной инфраструктуры.

Ранее, 24 марта, власти Ирана сообщили МАГАТЭ о попадании снаряда по зданию АЭС «Бушер». По данным агентства, станция не получила повреждений, а персонал не пострадал.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что с объекта были эвакуированы 163 человека. При этом на площадке продолжают работать около 300 сотрудников, часть из которых останется для обеспечения функционирования станции.

В МАГАТЭ также отмечают необходимость доступа к иранским ядерным объектам для контроля ситуации и предотвращения возможных угроз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Война в Иране
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

