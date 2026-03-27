В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»

Существует риск крупной ядерной аварии из-за атак на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова пресс-служба агентства в соцсети X.

По его словам, удар по объекту может привести к серьезным последствиям, которые затронут не только территорию Ирана, но и соседние регионы.

Гросси подчеркнул необходимость максимальной сдержанности и соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта. Он также отметил важность недопущения эскалации вокруг атомной инфраструктуры.

Ранее, 24 марта, власти Ирана сообщили МАГАТЭ о попадании снаряда по зданию АЭС «Бушер». По данным агентства, станция не получила повреждений, а персонал не пострадал.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что с объекта были эвакуированы 163 человека. При этом на площадке продолжают работать около 300 сотрудников, часть из которых останется для обеспечения функционирования станции.

В МАГАТЭ также отмечают необходимость доступа к иранским ядерным объектам для контроля ситуации и предотвращения возможных угроз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX