В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
Рафаэль Гросси указал на риски для Ирана и соседних территорий в случае повреждения атомной электростанции.
Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Halabisaz
Существует риск крупной ядерной аварии из-за атак на атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова пресс-служба агентства в соцсети X.
По его словам, удар по объекту может привести к серьезным последствиям, которые затронут не только территорию Ирана, но и соседние регионы.
Гросси подчеркнул необходимость максимальной сдержанности и соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта. Он также отметил важность недопущения эскалации вокруг атомной инфраструктуры.
Ранее, 24 марта, власти Ирана сообщили МАГАТЭ о попадании снаряда по зданию АЭС «Бушер». По данным агентства, станция не получила повреждений, а персонал не пострадал.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что с объекта были эвакуированы 163 человека. При этом на площадке продолжают работать около 300 сотрудников, часть из которых останется для обеспечения функционирования станции.
В МАГАТЭ также отмечают необходимость доступа к иранским ядерным объектам для контроля ситуации и предотвращения возможных угроз.
