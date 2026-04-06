Печальные последствия: можно ли пронести вещи в самолет в подушке для шеи

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Идея спрятать футболки и носки в ручной клади только на первый взгляд кажется гениальной.

Можно ли в самолет пронести мелкие вещи в подушке для шеи

Юрист Русяев: пронос вещи в самолет в подушке приведет к отказу в посадке

Попытки пронести в самолет дополнительные вещи, маскируя их под подушку для шеи, могут привести к серьезным последствиям. Об этом «Известиям» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, план спрятать футболки и носки в подушку лишь на первый взгляд кажется хитроумным. На самом же деле «гениальная» идея точно провалится на стойке регистрации. При этом исход у такого безрассудного поступка может быть весьма печальным.

Илья Русяев пояснил: хотя в действующих правилах нет прямого запрета на провоз подушки с вещами внутри, однако ограничения по количеству багажа все же есть. Поэтому сотрудники воздушной гавани вправе потребовать пассажира поместить подушку для шеи в калибратор. Кроме того, в рамках досмотра они могут попросить открыть ручную кладь.

Таким образом обман легко вскроется. Когда это произойдет, то человеку предложат сдать вещи в багаж за дополнительную плату. Если он откажется выполнять это требование, то его снимут с посадки. Русяев отметил, что судебная практика в подобных ситуациях складывается в пользу перевозчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что с россиян стали требовать доплаты за путевки из-за выросшего топливного сбора. Цены на отдых подорожали до 20 тысяч рублей. Изменения коснулись популярных направлений. Речь идет, в том числе о Вьетнаме и Таиланде.

Печальные последствия: можно ли пронести вещи в самолет в подушке для шеи
