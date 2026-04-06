Рейсы в 43 страны: куда можно улететь без пересадок из России в 2026 году

В 2026 году прямые рейсы из России выполняются в 43 страны

В 2026 году список стран, куда можно улететь из России без пересадок, выглядит внушительно — около 42–43 направлений. В него входят как популярные туристические страны, так и менее очевидные точки, включая Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Сербия, Египет и ряд стран СНГ.

Однако сама цифра довольно условная. Часть направлений присутствует лишь формально: рейсы могут выполняться редко, быть труднодоступными для покупки или не использоваться туристами.

Почему не все направления «настоящие»

Некоторые маршруты существуют скорее на бумаге. Например, перелеты в Афганистан выполняются, но купить билеты на них обычному пассажиру практически невозможно.

Похожая ситуация с Кубой: рейсы были, но носили вывозной характер и постепенно прекращаются. Ряд стран, таких как Ирак или Туркменистан, также нельзя назвать массовыми туристическими направлениями.

Кроме того, поездки в Иран, Израиль или Венесуэлу ограничены рекомендациями, поэтому спрос на них минимален. Если убрать такие «условные» маршруты, то для обычного туриста остается примерно 30–35 реально доступных стран.

Где сосредоточены все рейсы

На практике международные перелеты из России крайне неравномерны. Почти 72% всех рейсов приходятся всего на пять стран: Турция, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия.

Если смотреть по городам, то почти половина всех вылетов сосредоточена всего в пяти точках: Стамбул, Дубай, Ташкент, Анталья и Минск.

При этом популярные курортные направления вроде Таиланда и Вьетнама занимают небольшую долю по количеству рейсов — всего несколько процентов.

Из каких городов можно вылететь

Прямые международные рейсы выполняются примерно из 39 российских городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Калининграда.

Но распределение крайне неравномерное. Более 80% всех перелетов приходятся на пять крупных хабов:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Сочи

Новосибирск

Остальные города участвуют в международном сообщении скорее эпизодически.

Москва остается абсолютным лидером: на нее приходится около двух третей всех международных рейсов. Только из столицы доступны прямые перелеты примерно в 20 стран.

Особенности маршрутной сети

Еще одна особенность — ограниченное количество точек прилета. В большинстве стран есть только один город назначения. Более того, около четверти российских аэропортов имеют всего одно международное направление.

Также есть направления, доступные только из регионов — например, перелеты в КНДР или Монголию, куда чаще летают не из Москвы, а с Дальнего Востока.

Сезонность и нестабильность

Маршрутная сеть меняется в зависимости от сезона. Зимой и летом список направлений отличается.

Например:

летом могут сокращаться рейсы на Сейшелы;

меняется частота полетов в Азию;

возможны перебои с рейсами на Филиппины или в Оман;

при этом в высокий сезон традиционно увеличивается число рейсов в Турцию.

Проще говоря, летать можно, но выбор по-настоящему удобных маршрутов по-прежнему ограничен.

