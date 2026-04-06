Для дрейфовавшего в море 67 дней Михаила Пичугина запросили три года колонии

Гособвинение потребовало отправить Михаила Пичугина в колонию-поселение на три года. Как следует из материалов дела, речь идет о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей. Кроме того, прокурор считает необходимым назначить штраф за использование поддельных документов.

Разбирательство проходит в Октябрьском районном суде Улан-Удэ. Стороны уже представили свои позиции, а оглашение приговора ожидается в середине апреля.

Позиция защиты

Адвокаты настаивают на оправдании по ключевому обвинению. Защита считает, что трагедия произошла не из-за преступных действий, а в силу обстоятельств. При этом по эпизоду с поддельными документами юристы просят смягчить возможное наказание.

Что произошло в море

Сам Пичугин частично признал ответственность, отметив, что в результате произошедшего погибли его родственники — брат и племянник. Следствие утверждает, что мужчина знал о неисправности двигателя, но все равно вышел в море.

Дополнительно указывается, что катамаран оказался на расстоянии, превышающем допустимые пределы для данного типа судна. После поломки двигатель перестал работать, и лодка оказалась в бесконтрольном дрейфе.

Также выяснилось, что при регистрации судна были предоставлены недостоверные документы, включая договор купли-продажи с искаженными характеристиками двигателя.

Два месяца в открытом море

Лодку с мужчиной обнаружили рыбаки в акватории Охотского моря спустя более двух месяцев после исчезновения. Все это время судно дрейфовало без управления.

Пичугин оказался единственным выжившим. Тела его родственников находились на борту. После спасения мужчина проходил лечение, а позже вернулся домой. Он также признался, что запасы еды закончились примерно через 20 дней после начала дрейфа.

Реакция семьи

Мать обвиняемого считает произошедшее трагическим совпадением обстоятельств. Она напомнила, что ее сын сам пережил тяжелые испытания во время многонедельного пребывания в море и рассчитывает на его оправдание.

