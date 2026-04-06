Дешевый, но важный пустячок: спрос на отправку открыток по почте резко вырос

И пока одни полностью переходят на современные технологии, другие вспоминают уже почти забытые традиции. Популярность набирают старые добрые открытки. Спрос на них вырос в несколько раз. В чем их секрет знает корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Полярная станция «Бухта Тихая». Туристы попадают сюда всего пару раз за сезон: во время экспедиций к Северному полюсу. Здесь нет дорог и постоянного населения, не ловит интернет, а значит, нет соцсетей, никаких стримингов и фотосессий в сторис. Единственный способ отправить сообщение, как и сотню лет назад, — почта.

Путь этой открытки — сотни километров по морю, затем через Архангельск, Москву, Пермь — в Свердловскую область. А здесь настоящий бум на так называемое «медленное общение», то есть письма, написанные от руки.

«За первые три месяца 2026 года уже отправлено более пяти тысяч открыток. Люди делают самостоятельные открытки, обмениваются открытками между разными городами», — рассказал начальник Екатеринбургского главпочтамта Максим Русаков.

Тренд на бумажные письма фиксируют почтовые отделения по все стране — за год спрос на марки и конверты вырос на 300%. В последний раз такой ажиотаж Евгений Раздьяконов видел в конце 1980-х. Тогда только-только пришел работать почтальоном.

«Есть такой интересный адрес, на который приходят по несколько открыток ежедневно. Из разных уголков России и из других стран. Человек ждет эти открытки, приходит на почту, спрашивает: «Где?» — отметил почтальон Евгений Раздьяконов.

Таких людей называют посткроссерами. Они обмениваются открытками с незнакомцами со всего света. Анна Трофимова — эколог, свою первую экспедицию на север отметила первой в своей жизни открыткой.

«Я отправила в конце рейса открытку своим родителям с надписью «Идет 34 день экспедиции. Мама, папа, я хочу домой», — поделилась посткроссер, эколог Анна Трофимова.

Но первые клубы появились еще в начале 20-го века. Тогда открытки выжигали на коже или вышивали нитками. А иногда украшали натуральными волосами.

«Вот это довольно уникальные открытки, потому что им довольно сложно было пройти почту и вообще сохраниться. Здесь не просто волосы, здесь еще используются и цветы сухие», — отметил коллекционер, филокартист Виктор Никишин-Голандский.

Вот они — визитные карточки Екатеринбурга. Так по кусочкам словно пазл можно собрать почти любой город мира. А каждая открытка — это маленькое путешествие, даже если путь до ближайшего почтового ящика был всего один квартал.

Фасадные виды городов на открытки помещает художник Алексей Рыжков. Он, конечно, пишет и большие полотна, но в миниатюрных картинках на картоне видит гораздо больше смысла.

«Это с одной стороны какой-то дешевый пустячок, но это что-то очень важное. Происходит радость узнавания. Ты берешь эту штучку, ты смотришь, ты вспоминаешь», — рассказал художник Алексей Рыжков.

Как правило, это самые яркие моменты жизни. Ведь нужен действительно важный повод, чтобы отложить смартфон, взять ручку и написать «привет».

