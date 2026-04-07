Отеки и нагрузка: как лишний вес меняет стопы до неузнаваемости

Анастасия Антоненко

Проблемы с ногами особо опасны для людей с диабетом.

Как лишний вес сказывается на здоровье ног

Тренер Мальцева: под избыточным весом стопа расползается вширь

Лишний вес меняет не только тело, но и ноги — избыточная нагрузка приводит к постепенному расширению стоп. В дальнейшем даже самая разношенная обувь может оказаться мала. Об этом Газета.ру рассказала тренер Ирина Мальцева.

Первая причина — отеки. При избыточном весе увеличивается нагрузка на сосуды, из-за чего ухудшается отток жидкости. Кожа становится натянутой, от носков и ремешков остаются вмятины, а при нажатии пальцем на голень может появиться ямка, которая не сразу разглаживается.

Вторая причина — постепенное распластывание стопы. Свод опускается, стопа становится шире и даже может прибавить в длине. Обувь становится тесной, быстро устают подошвы и появляется ноющая боль по внутренней стороне или в районе пятки.

Во избежание отеков Мальцева рекомендовала в течение дня совершать легкие прогулки для разгона кровотока и предотвращения застоя лимфы.

Вечером можно выполнить одно нехитрое упражнение: минут на 20-30 поднять ноги выше уровня сердца. При наличии систематических отеков помогают легкие компрессионные гольфы, которые надевают с утра.

«Для стопы есть простой ежедневный комплекс. <…> Подъемы на носки по десять-пятнадцать повторений в два-три подхода, сбор полотенца пальцами ног в тех же объемах, круговые движения голеностопом по десять раз в каждую сторону и растяжка икры с подошвой по 20–30 секунд на каждую ногу», — рассказала эксперт.

При желании кардионагрузок тренер порекомендовала начинать с ходьбы, велосипеда или плавания, чтобы не усугублять проблему со стопами.

Отдельно эксперт отметила людей, страдающих диабетом. В их случае любые изменения формы стопы, отеки, покраснения или глубокие мозоли крайне опасны. Если обувь начнет натирать кожу, то при диабете ранки будут затягиваться намного дольше. Также есть риск попадания инфекции.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказывал, что резкое похудение после 35 приводит к обвисанию кожи. По его словам, сбрасывать лишние кило следует аккуратно и медленно. Подойдут умеренные силовые нагрузки несколько раз в неделю и сбалансированное питание. Рацион должен включать жирные сорта рыб, оливковое масло, авокадо, орехи, семена льна и чиа.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
11:15
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
11:11
«Чеченская республика Ичкерия*» признана террористической организацией
10:52
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
10:44
Расчеты «Градов» поддерживают наступление группировки «Север» на харьковском направлении
10:38
Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Сейчас читают

Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео