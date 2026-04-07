Отеки и нагрузка: как лишний вес меняет стопы до неузнаваемости

Тренер Мальцева: под избыточным весом стопа расползается вширь

Лишний вес меняет не только тело, но и ноги — избыточная нагрузка приводит к постепенному расширению стоп. В дальнейшем даже самая разношенная обувь может оказаться мала. Об этом Газета.ру рассказала тренер Ирина Мальцева.

Первая причина — отеки. При избыточном весе увеличивается нагрузка на сосуды, из-за чего ухудшается отток жидкости. Кожа становится натянутой, от носков и ремешков остаются вмятины, а при нажатии пальцем на голень может появиться ямка, которая не сразу разглаживается.

Вторая причина — постепенное распластывание стопы. Свод опускается, стопа становится шире и даже может прибавить в длине. Обувь становится тесной, быстро устают подошвы и появляется ноющая боль по внутренней стороне или в районе пятки.

Во избежание отеков Мальцева рекомендовала в течение дня совершать легкие прогулки для разгона кровотока и предотвращения застоя лимфы.

Вечером можно выполнить одно нехитрое упражнение: минут на 20-30 поднять ноги выше уровня сердца. При наличии систематических отеков помогают легкие компрессионные гольфы, которые надевают с утра.

«Для стопы есть простой ежедневный комплекс. <…> Подъемы на носки по десять-пятнадцать повторений в два-три подхода, сбор полотенца пальцами ног в тех же объемах, круговые движения голеностопом по десять раз в каждую сторону и растяжка икры с подошвой по 20–30 секунд на каждую ногу», — рассказала эксперт.

При желании кардионагрузок тренер порекомендовала начинать с ходьбы, велосипеда или плавания, чтобы не усугублять проблему со стопами.

Отдельно эксперт отметила людей, страдающих диабетом. В их случае любые изменения формы стопы, отеки, покраснения или глубокие мозоли крайне опасны. Если обувь начнет натирать кожу, то при диабете ранки будут затягиваться намного дольше. Также есть риск попадания инфекции.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказывал, что резкое похудение после 35 приводит к обвисанию кожи. По его словам, сбрасывать лишние кило следует аккуратно и медленно. Подойдут умеренные силовые нагрузки несколько раз в неделю и сбалансированное питание. Рацион должен включать жирные сорта рыб, оливковое масло, авокадо, орехи, семена льна и чиа.

