Вошел в историю: Никита Кучеров забросил 400-ю шайбу в «регулярках» НХЛ

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Российский форвард «Тампы» стал восьмым снайпером из России, достигшим этой отметки.

Никита Кучеров забросил 400 шайб в НХЛ

Фото: AP/ТАСС

Никита Кучеров забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 6 апреля забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он отличился в матче против «Баффало Сейбрз», однако его команда уступила со счетом 2:4.

Кучеров стал восьмым российским хоккеистом в истории лиги, преодолевшим порог в 400 голов. Ранее это удавалось Александру Овечкину (928 шайб), Евгению Малкину (532), Сергею Федорову (483), Александру Могильному (473), Илье Ковальчуку (443), Павлу Буре (437) и Алексею Ковалеву (430).

В истории «Тампы-Бэй» россиянин занимает второе место среди лучших снайперов клуба. Лидирует канадский форвард Стивен Стэмкос, на счету которого 555 точных бросков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский нападающий Александр Овечкин установил уникальное достижение, забросив более 30 шайб в 20-м сезоне подряд — такого результата в истории лиги не добивался никто. Несмотря на недавнюю затяжную безголевую серию, в последних матчах форвард вновь демонстрирует результативность.

Большинство голов Овечкин неизменно забивает из своей «коронной» точки — левого круга вбрасывания, которую болельщики и эксперты прозвали «офисом Овечкина». Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский отметил, что российский снайпер радуется каждому взятию ворот так, словно это его первый гол в карьере.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
