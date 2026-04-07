«Дожали Samsung»: российские олимпийцы все-таки получат спонсорские смартфоны

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Спортсменам также выплатят деньги за недопуск к Играм — так ОКР решил восстановить справедливость.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дегтярев сообщил о передаче смартфонов Samsung российским олимпийцам

Российские участники Олимпиады-2026 в Италии все-таки получат спонсорские телефоны Samsung, которые вручали всем атлетам, кроме спортсменов из РФ. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с олимпийцами.

«Очень большое впечатление на нас произвела компания Samsung, которая зажала смартфоны. Но у нас есть в России добрые люди, которые вас одарят сегодня. И смартфонами. А Минпромторг <…> дожал и Samsung, Samsung тоже вас одарит», — заявил глава ОКР во время награждения.

По словам Дегтярева, несмотря на попытку компании обойти российскую делегацию, телефоны в итоге найдут своих героев.

Генеральный секретарь ОКР Виктор Березов, также присутствовавший на встрече, добавил: комитет принял решение о денежных выплатах всем российским спортсменам, которых по политическим причинам не допустили до стартов. Суммы будут зависеть от уровня участников. Таким образом, отметил Березов, комитет восстановит справедливость.

Дегтярев поблагодарил атлетов и функционеров за волю к победе в сложнейших геополитических условиях. Он подчеркнул, что федерациям и тренерскому штабу приходилось «бороться за каждого спортсмена», но даже в такой ситуации россияне показали достойный результат.

Ранее 5-tv.ru писал, что призеры Олимпиады и Паралимпиады получал прибавку к премии.

