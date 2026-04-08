Виноват не только буллинг: почему подростки все чаще берутся за оружие

Психолог Мостиков: отсутствие контакта с родителями ведет к агрессии подростков

Рост агрессии среди подростков и участившихся случаев того, когда они берутся за оружие, связан не только с травлей со стороны сверстников, но и с проблемами в семье, эмоциональной изоляцией и депрессией. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психотерапевт Сергей Мостиков.

По словам специалиста, агрессия у детей не возникает сама по себе и всегда имеет причины.

«У нас в обществе толерантность к агрессии снижена до минимального уровня. Жестокость, насилие — это, условно, как на Урале снег зимой», — отметил специалист.

Эксперт объяснил, что агрессия может быть как реакцией на внешние обстоятельства, так и проявлением внутреннего состояния ребенка. При этом она становится опасной, если выходит за рамки социально приемлемого поведения.

Незаметная депрессия

Особое внимание Мостиков уделил роли семьи. По его мнению, именно там формируются основные модели поведения. Дети, которые сталкиваются с агрессией дома или в своем окружении, начинают воспринимать ее как норму.

Многие подростки с агрессивным поведением, подчеркнул Сергей, на самом деле переживают депрессию, которая часто остается незамеченной.

Травля в школе

Отдельной проблемой остается травля в школах. По словам Мостикова, именно она часто становится одним из ключевых факторов, толкающих подростков к насилию. Специалист отметил, что многие дети либо сталкивались с травлей, либо наблюдали ее, что формирует у них высокий уровень терпимости к жестокости.

К тому же эксперт обратил внимание на влияние контента в интернете. Он пояснил, что ограничение демонстрации жестоких фильмов и игр может снизить уровень агрессии у детей.

Проблемы из семьи

Еще один важный фактор — отсутствие эмоционального контакта с родителями. По словам специалиста, материальные блага и кружки не заменяют живого общения. Подростки часто не доверяют родителям, если сталкиваются только с критикой и требованиями. Мостиков подчеркнул, что родители должны выстраивать диалог с детьми и проявлять внимание к их состоянию.

По его словам, подросткам важно быть услышанными, даже если взрослые не согласны с их точкой зрения. Также психотерапевт отметил, что агрессия может быть защитной реакцией. В некоторых случаях ребенок проявляет жестокость, чтобы справиться со страхом или внутренним напряжением.

В целом проблема подростковой агрессии требует системного подхода и участия не только школы, но и семьи, подчеркнул специалист.

