Ставка на кабмин Орбана: зачем Вэнс прилетел в Венгрию в преддверии выборов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, едва прилетев сегодня в Будапешт в преддверии парламентских выборов, открыто обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве в предстоящее голосование. А также в последние президентские выборы в самих Штатах. Из Будапешта передает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Вашингтон больше не делает вид, что держится в стороне — он врывается в венгерскую кампанию в открытую. На уровне вице-президента США. А рядом супруга в лиловом шелке прямо на трапе, словно не рабочий визит, а сразу на бал в честь грядущей победы. На красной дорожке — глава МИД Петер Сийярто. Военный караул.

И сразу же на переговоры к Орбану. Венгрия и США, Украина и Европа, но кто в чьих объятиях. После ритуального рукопожатия мгновенный анонс энергетической, а какой же еще, сделки о закупке американских углеводородов почти на 500 миллионов долларов. И все это отголоски в том числе украинской войны, нефтяной блокады и уже неприкрытых попыток подрыва газопровода.

«Мы обсудили мирные усилия Соединенных Штатов. Венгрия всегда поддерживала Соединенные Штаты и президентство Дональда Трампа. Мы живем в тени войны уже четыре года и убеждены, что если бы Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов в 2020 году, этой войны бы даже не началось», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Действующий венгерский премьер как европейский союзник по убеждениям трамповского Белого дома — Вэнс открыто делает ставку на такой Будапешт. И делает неприятное для Киева и европейцев заявление после попытки диверсии на балканской ветке «Турецкого потока».

«Мы безусловно, осведомлены о том, что существуют элементы внутри украинских спецслужб, которые пытаются влиять на выборы в США и в Венгрии», — подчеркнул вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Главный оппонент Орбана уже ответил на прилет американского вице-президента резким выпадом: не лезьте в венгерские выборы. В соцсетях прямым текстом обвиняет во внешнем вмешательстве. В телеинтервью — пугает электорат возможным участием Венгрии в американской войне в Иране.

«Вероятно, это не цель его приезда. Поэтому я хотел бы сказать, раз уж он приезжает и раз уж агитирует за Виктора Орбана, пусть он, я уважительно прошу, скажет, что США не просят у Венгрии солдат для иранского конфликта», — сказал лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Но реальность такова: на финише венгерская кампания действительно становится международной — место схватки двух внешних проектов.

«Даже этот мост, ведущий в резиденцию премьер-министра страны, один из главных символов Будапешта, неподалеку от венгерского парламента, сегодня увешан двумя только флагами — американским и венгерским. Без европейских стягов. Как еще один гигантский предвыборный баннер Орбана», — отметил корреспондент.

И агитация — размахом со стадион. На вечер запланировано совместное появление перед многотысячной аудиторией на политическом митинге. Перед спортивной ареной уже очередь в несколько километров, с венгерскими флажками и кепках движения MAGA.

«Да, я за Орбана, потому что он за нас. Он отстаивает интересы венгров. Он всегда с нами. Он никогда не сдается», — рассказал один из участников митинга.

«Я поддерживаю Орбана из-за всего того, что он уже сделал», — объяснила другая участница.

Откровенная попытка помочь Орбану в самый конец кампании. Мадьяр же со своей партией не столько «любимец Брюсселя», сколько кандидат на возврат Венгрии в более предсказуемый и менее скандальный режим сосуществования с ЕС. Усердно старающийся избежать ярлыка «марионетки фон дер Ляйен».

В проевропейской прессе всплывают почти неприлично откровенные формулировки дипломатов: «Мы надеемся, что Орбан програет». Но одновременно те же собеседники предупреждают: не стоит ждать революции, потому что Мадьяр сам по себе не ультралиберал и по ряду тем — миграция, Украина, расширение ЕС и НАТО — будет куда осторожнее, чем хотелось бы части брюссельских элит. Так что любой исход в ближайшее воскресенье вовсе не про капитуляцию Будапешта.

