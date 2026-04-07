Гавриил Благовест: почему нельзя считать деньги и распускать волосы 8 апреля

День Гавриила Благовеста отмечают 8 апреля 2026 года

Православные христиане 8 апреля отмечают Собор Архангела Гавриила, а в народной традиции этот праздник называют Гавриил Благовест. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно библейскому преданию, именно архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении Сына Божьего. Он же предсказал священнику Захарии рождение Иоанна Крестителя, открыл Иосифу Обручнику тайну воплощения и укрепил Иисуса перед страданиями.

В народном календаре 8 апреля было принято проводить обряды «благовещения» скота, пасеки и поля — чтобы обеспечить хороший мед, здоровье животных и богатый урожай.

Что категорически нельзя делать в День Гавриила Благовеста 2026 года

Рукодельничать (шить, вязать, вышивать);

Выбрасывать хлебные крошки — их отдавали птицам или скотине, чтобы не навлечь бедность;

Охотиться, рыбачить, резать скот — запрещено причинять вред животным;

Отказывать в помощи и проявлять скупость — это могло привести к финансовым трудностям;

Ссориться, ругаться, сквернословить — чтобы не посеять раздор в семье;

Совершать крупные покупки — считалось, что они не принесут радости.

Особые приметы на любовь в День Гавриила Благовеста 2026 года

Девушкам запрещалось распускать волосы — верили, что тогда муж будет подолгу отсутствовать дома. Замужним женщинам не советовали брать в долг соль, муку и сахар, чтобы не подталкивать супруга к холостым девушкам.

На деньги 8 апреля действовало строгое табу: нельзя считать средства, обсуждать финансы, хвастаться доходами и делать вложения. Нарушителям, по поверьям, грозили крупные траты и безденежье.

Приметы на урожай и погоду в День Гавриила Благовеста 2026 года

Гроза — к урожаю орехов и зерна;

Тепло и солнце — к теплому, засушливому лету;

Дождь — к грибам и ягодам;

Яркие звезды — к богатому урожаю бобовых;

Сильный ветер — к дождливому лету с грозами;

Прилет ласточек — к ранней теплой весне;

Заморозки — к затяжному похолоданию;

Снег на крышах — зима не уйдет до конца апреля;

Крик чибиса — к ясной погоде.

