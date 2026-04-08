Отравила мужа и написала книгу: женщина совершила жуткое убийство ради наследства

В США женщина отравила мужа, чтобы завладеть его имуществом

В США суд присяжных признал 35-летнюю Кури Ричинс виновной в предумышленном убийстве своего супруга Эрика Ричинса с помощью смертельной дозы фентанила. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года женщина приготовила мужу коктейль «Московский мул», в который подмешала психоактивное вещество, в пять раз превышающее летальную дозировку. Мотивом преступления стало желание завладеть состоянием мужа в размере трех миллионов фунтов стерлингов и скрыть свои финансовые махинации.

Ричинс, работавшая агентом по недвижимости, погрязла в долгах, составлявших более пяти миллионов фунтов. Женщина планировала начать новую жизнь со своим любовником-разнорабочим.

Особый цинизм ситуации придает тот факт, что после смерти Эрика Кури начала активно изображать безутешную вдову. Она написала детскую книгу «Ты со мной?», призванную помочь их трем сыновьям справиться с потерей отца, и даже выступала на местном телевидении, давая советы по сохранению памяти об усопших. Однако родственники погибшего изначально сомневались в естественности его кончины.

Эрик ранее жаловался друзьям, что жена уже пыталась отравить его на День святого Валентина, поднеся сэндвич, после которого ему стало плохо. Также в ходе расследования вскрылись и другие пугающие детали семейной жизни пары. Выяснилось, что Кури без ведома супруга оформила на него несколько страховых полисов, подделав его подпись. Она также застраховала жизни своих троих детей, что вызвало серьезные опасения у родственников за безопасность мальчиков.

Сестра погибшего Эрика, Эми, заявила в суде, что жажда наживы была единственным двигателем поступков женщины. Интересно, что мать подсудимой, Лиза Дарден, сама оказывалась в похожей ситуации в 2006 году, когда ее близкий человек скончался от передозировки наркотическим веществом.

«Черной вдове» Кури грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Приговор будет оглашен в мае, в день, когда Эрику Ричинсу должно было исполниться 44 года.

