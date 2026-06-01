Раздражала плачем: суд вынес приговор мужчине, который убил пятимесячную дочь в Люберцах

Трагедия произошла в Люберцах на глазах жены и падчерицы злоумышленника.

Суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима убийцу пятимесячной девочки

Мужчина, который убил свою пятимесячную дочь в Люберцах, признан виновным. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

За убийство ребенка с особой жестокостью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и систематическое избиение женщины Муроджон Холназаров был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Холназаров несколько раз ударил свою пятимесячную дочь по голове в поселке Малаховка городского округа Люберцы. В результате полученных травм ребенок умер на месте. На столь ужасающий поступок его спровоцировал плач малышки. Крики младенца раздражали мужчину.

Убийство произошло на глазах его жены и восьмилетней падчерицы. Известно также, что это не первый раз, когда Холназаров поднял руку на своих домочадцев. Он систематически избивал и жену, даже когда она была беременна, и ее малолетнюю дочь.

