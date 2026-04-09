«Изучали обломки «ланцетов»: что известно о новом дроне ВСУ «Марсианин»

Украина выдает аппарат за свою разработку, но тут есть сомнения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

ВСУ представили новый дрон «Марсианин»

Киев сегодня сообщил, о том, что ВСУ начали применять для ударов по российским тылам свой передовой дрон Марсианин. Их опасность в высокой скорости — до 300 км/ч, ими управляет искусственный интеллект, их не видят дронодетекторы и средства РЭБ. Разработка, действительно, уникальная, только вот к собственным научным изысканиям Украины не имеет никакого отношения.

«Вот этот „Марсианин“ появился за счет того, что противник изучал обломки наших „Ланцетов“ — где-то по кусочкам удалось собрать определенную плату, микросхему, которая связана с системой управления и таким образом скопировать что-то, доработать за счет западных зарубежных поставок — и создать вот этот дрон», — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

Другими словами — украли у русских и отдали доработать иностранцам. Может, это и случайное совпадение, но именно сегодня в наш МИД был вызван посол Японии. Причиной стало соглашение между Токио и Киевом о создании совместного производства беспилотников. Москва расценивает это как явный враждебный шаг.

Последние новости

