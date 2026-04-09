Более 40 детских садов в Петербурге закрыли на дезинфекцию — что случилось

Детям и персоналу предстоит длительное лечение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге произошла массовая вспышка сальмонеллеза. Из-за нее пострадали воспитанники и персонал сразу 47 детских садов.

По данным Роспотребнадзора, инфекцию выявили в курином мясе одной из птицефабрик. Из оборота изъяли больше 500 килограммов продукции. Грубые нарушения санитарных норм нашли также у поставщика продуктов, и у предприятия, которое занималось организацией питания.

Госпитализировать никого не пришлось, но лечение предстоит долгое. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:33
Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ
8:30
Мужская отстраненность: почему супруги «тихо увольняются» из брака
8:27
США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено
8:25
Сын Наташи Королевой критикует жену: как знаменитая мама вмешивается в ссоры
8:15
Синдром заботливой матери: зачем женщина сделала своего сына «больным»
8:02
Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
«Я гонщица ралли!» — нетрезвая мать устроила страшную аварию с пятью детьми
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео