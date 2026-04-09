Более 40 детских садов в Петербурге закрыли на дезинфекцию — что случилось
Детям и персоналу предстоит длительное лечение.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге произошла массовая вспышка сальмонеллеза. Из-за нее пострадали воспитанники и персонал сразу 47 детских садов.
По данным Роспотребнадзора, инфекцию выявили в курином мясе одной из птицефабрик. Из оборота изъяли больше 500 килограммов продукции. Грубые нарушения санитарных норм нашли также у поставщика продуктов, и у предприятия, которое занималось организацией питания.
Госпитализировать никого не пришлось, но лечение предстоит долгое.
