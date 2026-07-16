Четырех детей с судорогами забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Петербурге

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 70 0

У них наблюдались признаки отравления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Четверым детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге

Четырех детей с судорогами и признаками отравления забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Петербургском метрополитене информацию подтвердили. Как стало известно, дети в возрасте от девяти до 14 лет сами обратились за помощью, после чего им вызвали скорую помощь. Об этом представители метрополитена рассказали в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что в вагоне метро, помимо детей, находились также взрослые, но их состояние не вызывает опасений. Также сообщается, что дети находились в подземке без сопровождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в московском метро африканец толкнул пассажира и сломал ему руку. О случившемся инциденте правоохранители узнали в ходе мониторинга социальных сетей. На видеозаписи, которая завирусилась в Интернете, было запечатлено, как в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» двое пассажиров вступили в словесную перепалку. Началось все с того, что мужчина 62 лет сделал замечание африканцу. Спор быстро перерос в потасовку, в ходе которой иностранец толкнул своего оппонента и тот сломал руку.

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Четырех детей с судорогами забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Петербурге

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