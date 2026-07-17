Причиной плохого самочувствия детей в метро Петербурга стала кишечная инфекция
После обращений подростков за медицинской помощью специалисты начали масштабную проверку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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У юнармейцев, которые были госпитализированы со станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, диагностировали острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области в канале в мессенджере МАКС.
Случаи заболевания зарегистрировали в период с 16 по 17 июля 2026 года. Дети находились на территории ХКО «Хутор «Приморский» на улице Заповедной, где проходил региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
В ведомстве уточнили, что заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения города. В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования.
На территории проведения мероприятия организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты проводят обследование сотрудников, отбирают пробы пищевой продукции, воды и смывы с объектов внешней среды. Также запланированы дезинфекционные работы.
Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали проверку после инцидента на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, где детям стало плохо. Несколько детей обратились за помощью из-за ухудшения самочувствия. В СК уточнили, что вместе с детьми в вагоне находились взрослые, однако их состояние опасений не вызвало.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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