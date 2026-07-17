Причиной плохого самочувствия детей в метро Петербурга стала кишечная инфекция

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

После обращений подростков за медицинской помощью специалисты начали масштабную проверку.

Подросткам стало плохо на станции метро в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У юнармейцев, которые были госпитализированы со станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, диагностировали острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области в канале в мессенджере МАКС.

Случаи заболевания зарегистрировали в период с 16 по 17 июля 2026 года. Дети находились на территории ХКО «Хутор «Приморский» на улице Заповедной, где проходил региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».

В ведомстве уточнили, что заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения города. В настоящее время специалисты проводят лабораторные исследования.

На территории проведения мероприятия организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты проводят обследование сотрудников, отбирают пробы пищевой продукции, воды и смывы с объектов внешней среды. Также запланированы дезинфекционные работы.

Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали проверку после инцидента на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, где детям стало плохо. Несколько детей обратились за помощью из-за ухудшения самочувствия. В СК уточнили, что вместе с детьми в вагоне находились взрослые, однако их состояние опасений не вызвало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Умерла актриса фильма «Один дома 2» Бренда Фрикер
16:20
Особое внимание — модернизации: Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны РФ
16:03
Умерла вдова Александра Маслякова
15:45
Причиной плохого самочувствия детей в метро Петербурга стала кишечная инфекция
15:41
В Севастополе пресекли подготовку теракта у памятника в честь 300-летия флота России
15:39
Путин объяснил, почему Азиатско-Тихоокеанский регион важен для России

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
Молодость не спасает: новые поколения стареют быстрее своих предшественников
«Все получилось»: как Вадим Галыгин реализовал свою заветную мечту
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео