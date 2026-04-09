Суд вынес приговор по делу Мэттью Перри: «кетаминовая королева» за решеткой

Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

История с трагической гибелью звезды получила финальное судебное решение.

Смерть актера Мэттью Перри кто виноват причина что случилось

Фото: Instagram*/jasveen_s

Суд вынес приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Американку Джасвин Сангху, получившую в СМИ прозвище «кетаминовая королева», приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о гибели актера Мэттью Перри. По данным NBC, женщина признала вину сразу по нескольким эпизодам, связанным с хранением и распространением наркотических веществ, которые привели к смерти и причинению вреда здоровью знаменитости.

Следствие установило, что именно Сангха продала Перри последнюю дозу кетамина. При этом в материалах дела подчеркивается: даже после того, как ей стало известно о трагических последствиях, она продолжала заниматься незаконным оборотом веществ.

Во время судебного заседания обвиняемая заявила о раскаянии, назвав свои решения «ужасными», и призналась, что ежедневно молится о прощении за случившееся. Отчим актера Кит Моррисон, в свою очередь, поддержал решение суда, отметив, что приговор оказался «весьма аргументированным».

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актер, прославившийся благодаря роли в сериале «Друзья», умер в результате случайной передозировки кетамина, который применялся им в рамках терапии психических расстройств. За несколько дней до трагедии он получил десятки доз вещества сверх назначенного врачами.

По данным суда, в последний месяц жизни Перри Сангха и ее сообщник Эрик Флеминг реализовали ему более 50 флаконов кетамина. Тело актера было обнаружено в его доме — он находился в гидромассажной ванне лицом вниз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

