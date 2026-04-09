Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store

Неофициальное приложение Telega, являющееся мобильным клиентом мессенджера Telegram, 9 апреля было удалено из магазина приложений App Store.

При попытке найти программу через строку поиска в онлайн-маркете Apple система выдает уведомление об отсутствии результатов. Стоит отметить, что еще днем ранее сервис был полностью доступен для загрузки и установки на устройства под управлением операционной системы iOS.

Разработчики позиционировали Telega как адаптированную под российскую аудиторию версию мессенджера, созданную на базе открытого исходного кода оригинального Telegram.

Программа предлагала схожий функционал, но с дополнительными надстройками. Несмотря на исчезновение из магазина Apple, в российском сегменте Google Play приложение все еще остается доступным для владельцев смартфонов на базе Android.

Это позволяет предположить, что ограничения коснулись пока только экосистемы «яблочных» гаджетов. Причины удаления софта модераторами App Store на данный момент официально не озвучены.

Данное событие произошло на фоне недавних изменений в политике безопасности основного мессенджера. Telegram внедрил новую систему маркировки для тех, кто авторизуется через сторонние сервисы или так называемые «зеркала».

Теперь при попытке отправить сообщение пользователю, использующему неофициальный клиент, собеседник видит специальное предупреждение о том, что его контакт использует «неофициальный клиент».

