Рютте только оправдывается: Трамп набросился с критикой на НАТО

Трамп набросился с критикой на НАТО, а Рютте только оправдывается

Война на Ближнем Востоке окончательно расколола блок НАТО. То, что альянс обречен, стало понятно после встречи в Вашингтоне. На ковре у Дональда Трампа генсек Марк Рютте, оправдывался, как провинившийся школьник. А вот хозяин Белого дома дал понять: Соединенные Штаты всерьез собираются покинуть НАТО. И это не шутки.

В Европе — откровенная паника. Старый свет может остаться без главного гаранта безопасности. Самые неоптимистичные сценарии оценил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Еще не хлопнули дверью, но указали на выход. От трамповской бравады в соцсетях к реальной угрозе распада НАТО — один шаг.

Обратный отсчет — до июньского саммита в Анкаре. Но генсеку альянса уже сегодня устроили выволочку. Сидит теперь на CNN, на весь мир оправдывается, кто был «хорошим мальчиком» во время атаки на Иран. И для чего на самом-то деле нужен весь этот Альянс.

«Подавляющее большинство европейских стран, и именно это мы сегодня обсуждали, выполнили свои обещания, потому что они знают, что НАТО существует для защиты США», — говорил Рютте.

Глава Пентагона уже берет слово «союзники» в кавычки — и добавляет «так называемыми».

«Наши так называемые союзники видели, как выглядят реальные возможности, им бы следовало взять это на заметку», — говорил Пит Хегсет.

Госсекретарь Рубио еще в разгар войны заявлял о пересмотре американского участия после проваленного ближневосточного теста на полезность.

«Я считаю, это очень разочаровывающим. Все это придется пересмотреть. Без США НАТО просто не существует. Они это знают», — заявлял Марко Рубио.

Из Берлина в Вашингтон раздаются не исторические, а истерические звонки: Мерц, похоже, умоляет не раскалывать союз. Потому что без Рамштайна и других американских баз, которыми Германия усеяна со времен холодной войны, что вообще будет с немецкой безопасностью? Тем более, что именно оттуда всего за несколько часов до перемирия поднимались B-52 в сторону Ближнего Востока.

«В настоящее время этому союзу нет альтернативы, и именно поэтому я придаю большое значение его сохранению и дальнейшему развитию совместно с президентом США», — отмечал канцлер Германии.

Но даже на запрос о коллективной защите Ормузского пролива, на которой теперь настаивает Трамп, Берлин отвечает: нужна резолюция ООН и решение Бундестага. С такой бюрократией точно не повоюешь.

Джорджа Мелони описывает происходящее как угрозу всеевропейского масштаба.

«Запад обречен на паралич и, в конечном итоге, на утрату значимости», — заявляла премьер-министр Италии.

Полный выход США упирается и в статью 13 Североатлантического договора, где прописано уведомлять о таком, как минимум, за год, и в принятый в американским сенатом еще в 2023 году закон, который должен блокировать одностороннее решение президента об этом.

Но не начнут ли американцы физически опустошать альянс, ослабляя через сокращение обязательств, задержку и переразмещение войск. Это и есть самый вероятный карательный сценарий.

Перебрасывать американские силы из стран, сочтенных недостаточно полезными в иранской войне, в более «поддерживающие» государства — в Венгрию, например, если, конечно, после грядущих выборов здесь сохранится прежний протрамповский курс.

И это уже борьба двух западных проектов на одной территории.

«Трамп видит НАТО как американский фан-клуб, который должен вмешаться, когда американцам нужна поддержка. Речь идет не о защите Европы, и чего стоит Европейский союз, если НАТО распадется? Способны ли европейские государства защитить себя?» — задается вопросом Патрик Поппель, австрийский геополитический аналитик.

И, действительно, вся мощь ЕС пока только на бумаге: договор о взаимной помощи (обязывающая солидарность, но совсем не замена пятой статье НАТО) и так называемая «Белая книга» по обороне, где заложены одни кредиты до 150 миллиардов евро, и совместные оборонные инвестиции до 800 миллиардов евро за четыре года. А любое применение сил быстрого развертывания численностью до пяти тысяч человек требует единогласного решения. Для войны на восточном фланге — размер, скорее, кризисного инструмента, чем континентального щита.

Аналитические институты сразу после избрания Трампа дали свое жесткое заключение: если США реально уйдут, а Европе самой придется наращивать свой антироссийский фронт, то в короткой перспективе понадобится примерно 300 тысяч дополнительных военнослужащих, 50 дополнительных бригад, минимум 1400 танков, 2000 БМП, 700 артсистем и масштабное наращивание производства дронов. И это должны сделать те, кто уже однажды не смог произвести миллион обещанных снарядов для Украины. Оружейная зависимость от США — еще одна уязвимость.

Так что вопрос «если не НАТО, то кто?» самый честный ответ сегодня — никто…из них. И самое унизительное, не в том, что Европа не сдала экзамен на лояльность американскому президенту, а то, что открылась еще более неприятная правда — она не более, чем «континент подскока», для ведения чужих войн.

