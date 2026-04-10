«Решают без хозяев»: в Финляндии у украинских беженцев забирают и усыпляют питомцев

У украинских беженцев в Финляндии забирают питомцев и усыпляют

В Финляндии стали известны случаи изъятия домашних животных у прибывших с Украины беженцев с последующей эвтаназией. Об этом 9 апреля сообщило издание Yle, указав, что решения принимаются после ветеринарных осмотров и проверок служб по защите животных.

Одна из таких историй произошла с украинкой Ольгой Трещевой. По ее словам, ее 13-летнего пекинеса по кличке Боня усыпили в клинике вопреки ее желанию.

Женщине сообщили, что причиной стали преклонный возраст собаки и наличие рака желудка, при этом, как она утверждает, никаких дополнительных обследований не проводилось.

Несмотря на возражения хозяйки, после визита представителей службы защиты животных было принято решение об эвтаназии. За процедуру женщине пришлось заплатить более 300 евро.

Волонтер Веера Мустонен подтвердила, что подобные ситуации происходят не впервые. Она привела пример из города Сейняйоки, где у другой украинки собаку изъяли с участием полиции, а саму владелицу доставили в участок. В дальнейшем суд признал действия властей законными, сославшись на возраст и состояние животного.

В то же время некоторым владельцам удается избежать подобного исхода. Так, Ирина Волошина вывезла своего кота в Эстонию, где ветеринар отказался проводить эвтаназию и предложил лечение.

Согласно финскому законодательству, усыпление животного допускается в случаях, когда это продиктовано тяжелым состоянием здоровья или невозможностью обеспечить необходимый уход. При этом, как отмечает Yle, такие решения могут носить субъективный характер.

«Один врач может сказать, что животное необходимо усыпить. Другой может дать другое заключение», — рассказал помогавший украинцам с их питомцами Даниэль Кислюк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.