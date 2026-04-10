«Пренебрежение правилами»: названа роковая ошибка погибших на Камчатке туристов

Ошибкой погибших на Камчатке туристов стало игнорирование норм безопасности

Гибель туристов на Камчатке стала следствием игнорирования элементарных норм безопасности. На этом акцентировал внимание глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев, комментируя итоги спасательной операции.

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, к настоящему моменту операция по поиску завершена, судьба всех девяти участников зарегистрированной группы установлена. Погибли двое молодых людей — 2001 и 2003 годов рождения. Еще один участник похода получил обморожение.

При этом двое туристов, которые ранее отделились от основной группы и продолжили маршрут самостоятельно, сумели выйти к населенному пункту Пиначево без серьезных последствий.

Глава ведомства также отметил вклад спасателей, сотрудников природного парка и добровольцев, поблагодарив их за профессиональные и слаженные действия в ходе поисков.

О пропаже группы стало известно накануне. Как уточнял Лебедев, причиной ЧП стал конфликт между участниками: после ссоры они разделились, и группа из семи человек перестала выходить на связь.

Для поисков задействовали вертолет Ми-8 МЧС России, а также наземные силы. Спасатели обследовали возможные маршруты передвижения туристов с разных направлений.

В тот же день в правительстве Камчатского края сообщили, что пятерых пропавших удалось найти живыми, однако двое участников похода погибли.

